COVID-19: Министр здравоохранения рассказал, где в Украине больше всего заразившихся медработников

В Украине больше всего медицинских работников, заразившихся COVID-19, – в Черновицкой области. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в Украине по состоянию на 9:00 26 апреля коронавирусом заразились 1676 медсотрудников.

Наибольшее количество заболевших медработников в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях. «Черновицкая область и на сегодняшний день находится на первом месте по общему числу заболевших COVID-19. И этот регион был первым, куда массово пришла эта болезнь. Поэтому здесь и наибольшее количество заразившихся медработников», – пояснил Степанов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 10 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).