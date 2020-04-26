Коронавирус: Степанов пояснил, чем ПЦР-тест отличается от ИФА-теста

В Украине для определения заражения коронавирусом используют, прежде всего, ПЦР-тестирование (на основе полимеразных цепных реакций). ИФА-тесты (на основе иммуноферментного анализа) пока массово не применяются. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал об использовании ПЦР-тестов украинского производства. «Перед тем, как начать закупать и использовать эти ПЦР-тесты для диагностики коронавируса, были проведены все экспертизы и тестирование. По точности результата они не отличаются от наилучших тест-систем, которые существуют в мире – немецких, корейских, китайских. Поэтому мы начали массово использовать ПЦР тесты украинского производства», – сказал министр.

Степанов отметил различия ПЦР-тестов и ИФА-тестов. «ИФА-тесты определяют наличие антител к возбудителю инфекции – встречался ли человек с этой инфекцией, переболел ли он ею. ПЦР-тест – это золотой стандарт диагностики, он определяет наличие генома в организме человека. Поэтому для диагностики COVID-19 мы работаем с ПЦР-тестами, т. к. только они могут нам сказать – болен или нет человек», – пояснил он.

Министр добавил, что ИФА-тесты, в том числе украинского производства, будут массово использоваться в Украине только после того, как их тестирование покажет более 30% точных результатов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 10 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).