Домашние животные могут заразиться коронавирусом, – Степанов

В мире известны случаи, когда домашние животные заразились коронавирусом. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Согласно официального сообщения Всемирной организации здравоохранения, известны случаи, когда животные (в том числе, домашние животные, например, собаки и др.) заразились от человека. Т.к. наиболее распространенным способом передачи инфекции COVID-19 является воздухо-капельный путь. Случаи, чтобы человек заразился от животного, – в мире официально не зарегистрированы», – сказал он.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 10 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).