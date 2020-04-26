В «ДНР» зарегистрировано 78 зараженных коронавирусом

В «ДНР» за минувшие сутки выявили 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает «министерство здравоохранения ДНР».

«Всего по состоянию на 10:00 26 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории республики – 78», – сказано в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день лечение проходят 73 пациента, выписаны с выздоровлением 2 человека, 2 пациента умерли.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 10 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ЛНР» – 70 заболевших коронавирусом (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).