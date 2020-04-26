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Мы не сможем их сдержать: Шахтеры Украины анонсировали всеукраинскую акцию протеста

26.04.20 11:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Шахтеры Украины анонсировали всеукраинский поход на Киев после завершения карантина. Об этом сообщил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает «Громадське радіо».

«Мы посмотрели фильм о годе президента в должности, где Зеленский говорит, что погашена почти вся задолженность по зарплате горнякам, но она составляет 1 млрд 600 млн грн», – сказал он.

«Если так будет продолжаться и дальше, то никто не удержит людей даже на частных шахтах. Ранее они вовремя получали зарплату, аванс, хотя зарплата была выше, был социальный пакет. Но шахты останавливаются. Например, в Доброполье (Донецкая обл., – ред.) – с 4 апреля, там уже три недели простоя. А вместе с остановкой шахт Павлограда понемногу приходит прозрение: украинский уголь становится ненужным», – рассказал Волынец.

Он считает, что к этой акции также присоединятся и шахтеры Львовщины, ведь там есть большая угроза ликвидации пяти шахт. «Кроме того, там тоже задолженность и она будет в дальнейшем», – говорит нардеп.

«Дело в том, что мы вошли в весенне-летний период, световой день больше, не надо отопления, потребление энергии уменьшится, поэтому уголь снова становится ненужным. Если уголь становится ненужным, шахтеры не могут зарабатывать. А если шахты будут останавливаться, то не будет отчислений в фонды социального страхования, в Пенсионный фонд», – подчеркнул Волынец.

При этом он не считает, «что эта акция не будет многочисленной». «Но мы не сможем ее сдержать, если с шахтерами пойдут жены и дети. В 1998-м году, когда шахтеры шли на Киев, люди вдоль дорог стояли, выносили продукты, а священники освящали этот поход, потому что видели, что люди идут отстаивать свои права», – заключил парламентарий.

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