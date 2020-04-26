В «ДНР» на карантин закрывают Новоазовский район

В «ДНР» на карантин с 27 апреля закрывают Новоазовский район. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает «республиканский штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции».

Теперь жители, не имеющие прописки в Новоазовском районе, не смогут въехать на данную территорию.

Отмечается, что при этом свободно въезжать в район и выезжать из него смогут:

работники здравоохранения, сотрудники «МЧС ДНР» и «правоохранительных» органов, местных властей;

поставщики товаров, в частности, продуктов питания и медикаментов;

жители, которые осуществляют вывоз продукции местного производства;

представители международных организаций и благотворительных миссий.

«Проезд на территорию Новоазовского района будет осуществляться через пропускные пункты при предъявлении документов, удостоверяющих личность и содержащих информацию о регистрации по месту жительства на указанной территории, либо других документов, подтверждающих наличие оснований для въезда», – уточняют в штабе.

Карантин продлится «до особого распоряжения».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 10 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Напомним, что 23 апреля в «ЛНР» 5 городов закрыли на карантин, позже – еще и Луганск. С 17 апреля «закрытым» еще остается город Первомайск, примыкающий к Антрациту. Также в «ЛНР» запретили межгородские пассажирские перевозки. А 24 апреля введен запрет для жителей покидать «республику».