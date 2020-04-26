Для передовой: Волонтеры Одессы и при карантине плетут маскировочные сетки

В Одессе участница волонтерского движения «Надежный тыл» плетут маскировочные сетки для украинских военных на Донбассе. Не останавливается работа даже в условиях карантина, передает «АрмияInform».

Свою деятельность волонтерки начали в 2014 году. «Около 5 лет назад нас было вдвое больше. Сейчас – 15-20 волонтеров. А еще мы активно сотрудничаем с черноморской общественной организацией «Право». Без них связь между нами и фронтом была бы неполной, ведь подавляющее большинство наших сетей (сейчас это уже 224 штуки) доставлены бойцам с их помощью», – рассказывает участница движения Татьяна.

В 2015-2016 годах волонтеры плели еще и «кикиморы».

Одесские «кикиморы»

Четкого графика работы у мастериц нет – каждый приходит тогда, когда может, и помогает столько, сколько считает нужным. Плетение маскировочной сетки – несложное занятие, но требует усидчивости и времени. На изготовление одного полотна уходит от нескольких дней до недели – в зависимости от количества участников процесса.

Сейчас в период карантина работают 10 волонтерок. «Сейчас мы договариваемся приходить так, чтобы нас было максимум двое в помещении. Конечно, работаем в масках, с открытым окном, пользуемся антисептиком и держим дистанцию», – поясняет волонтер Татьяна.

Материалы для плетения и основу – рыболовную сетку – волонтеры покупают за собственные деньги или за счет пожертвований. Ткань чаще всего приносят из дома, покупают в секонд-хенде или забирают обрезы в ателье. Главное требование к материалу – его натуральный состав, чтобы в одночасье не загорался и не плавился во время горения.

Цветовая гамма полотна зависит от сезона. Сейчас волонтеры плетут сети из тканей природных оттенков – зеленых, серых, коричневых, песочного цвета или цвета выжженной травы. Зимой маскировочные сети делают исключительно белых оттенков.

Девушки знают, что для армии сетки – расходный материал, который нужен всегда: они рвутся, выгорают, изнашиваются или сгорают под обстрелом противника. Сетками покрывают окопы, маскируют людей и технику.

Всего на счету в волонтерок почти 300 маскировочных сеток, которые были отправлены на передовую.