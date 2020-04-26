Ликвидация «Никитовки»: В «ДНР» сотрудники железнодорожного узла отправлены на простой

В «ДНР» сотрудники «Донецкой железной дороги» возмущены решением руководства ликвидировать железнодорожный узел «Никитовка», расположенный в Горловке. Об этом железнодорожники пишут в своем открытом обращении, распространяя его по соцсетям.

Они напоминают, что руководством «Донецкой железной дороги ДНР» принято решение о ликвидации железнодорожного узла станции «Никитовка» и прилегающих к ней железнодорожных предприятий, а именно: станции, вокзала, локомотивного депо, восстановительного поезда «Никитовка», пункта технического обслуживания (вагонники).

Отмечается, что в данный момент коллективы данных предприятий отправлены на простой и до многих еще не доведена данная информация.

«В столь трудный период, людей, исправно выполнявших свои обязанности во время обстрелов, сохранивших и своими руками восстановивших имущество предприятий, участвовавших в восстановлении г. Горловки после обстрелов оставить без работы. А это целые семьи железнодорожников у многих несовершеннолетние дети. В итоге это скажется на сотнях людей на прямую и на порядок большем количестве людей косвенно. И выбран самый сложный период, когда перекрыты границы и многие предприятия находятся на простое либо закрыты», – пишут трудящиеся в обращении.

Они отмечают, что с точки зрения руководства, «железная дорога не "оживет" уже никогда». «Поэтому пришло время избавляться от опытных специалистов. Что дальше останется закрыть "Ясиноватую" и "Дебальцево", и избавиться от этой убыточной дороги? Неспособность руководства к качественной организации работы и привела к таким последствиям, но крайними остались обычные люди», – резюмируют железнодорожники.

Как сообщалось ранее, в течение марта-апреля в «ДНР» обострились кризисные явления в работе железной дороги. На фоне экономической стагнации и карантина резко снизились объемы перевозок, происходит перевод работников на 3-4-дневную рабочую неделю, увеличиваются долги по заработной плате. Также принято решение о ликвидации железнодорожного узла на станции «Никитовка».