Минские переговоры: Эксперты не верят в работоспособность новой группы по возвращению границы

Эксперты не верят в работоспособность рабочей группы по вопросу возвращения неподконтрольной Украине части украинско-российской границы, которую предложено создать в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, передает «Радио Свобода».

Согласно инициативы украинской стороны, в данную рабочую группу должны войти представители пограничных и таможенных служб Украины и России, а также посредники из ОБСЕ. Группа должна выработать механизм восстановления Украиной контроля над участком государственной границы.

Аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко обращает внимание считает, что данная инициатива вряд ли будет принята Россией. И об этом можно судить по заявлениям представителей «Л-ДНР», которые появились сразу после заседания ТКГ. В частности, они хотят внедрения регламента встреч, на которых решения должны протоколироваться и подписываться всеми участниками, в том числе и представителями «республик».

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что Кремль мог бы пойти на создание такой рабочей группы. Однако, по его мнению, даже если такая группа и будет создана, то, скорее всего, работать она не будет. Россия будет продолжать настаивать на своем порядке выполнения Минских соглашений – сначала изменение Конституции и проведение выборов, и только потом остальные вопросы.

«Никаких маркеров, что Россия может пойти на ослабление своих позиций по Донбассу, по Минским договоренностям, я не вижу. Внутренняя российская дискуссия сводится к тому, что Донбасс – это российская территория и надо ее продолжать интегрировать к себе. Несмотря на пандемию, они продолжают выдавать российские паспорта. Если бы был настрой на выполнение договоренностей в любом формате, то это было бы приостановлено», – говорит Михаил Жирохов.

Он подчеркивает, что к тому же такие вопросы сначала нужно решать в рамках «нормандского формата». До этого все такие инициативы – только разговоры.