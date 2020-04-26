Абсурд советского образца: Яценюк прокомментировал возврат регулирования цен на продукты

Регулирование цен на продукты, которое вернул украинский Кабмин якобы на время карантинных мер, является ничем иным, как абсурдом советского образца. И гораздо разумнее было бы давать прямую денежную дотацию тем, кто в ней нуждается. Так прокомментировал введение правительством регулирования цен на некоторые продукты на время карантина премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в программе «Обратная связь» на телеканале «Украина 24».

«Правительству Украины нужно было бы постановление подписывать не как правительство Украины, а как правительство Украинской Советской Социалистической Республики», – сказал он.

Яценюк напомнил, что в советские времена было ценовое регулирование. «Например, масло было 2 руб. 50 коп. Только ценник был, а масла самого никогда не было. Так было по всем продуктам. Продавали из-под полы. Поэтому правительству надо еще предложить: в принципе, можно ввести талонную систему», – отметил Яценюк.

«Все это абсурд. Тем, кому нужно, надо давать прямую денежную дотацию. Тем, кому нужно, надо помогать непосредственно деньгами, а не причудливым государственным регулированием товаров, которых просто потом в результате не будет», – считает политик.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины утвердил введение госрегулирования цен на ряд продуктов питания и медицинских товаров. В постановлении перечислены продовольственные товары, цены на которые подлежат госрегулированию.