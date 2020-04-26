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В ВСУ коронавирусом заболели 38 военнослужащих

26.04.20 13:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на утро сегодня, 26 апреля, в Вооруженных силах Украины зафиксированы 38 больных COVID-19. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 368 человек. «Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, – 35 человек», – уточняет командование.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания COVID-19. Больной находится в Черновицком военном госпитале. «Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», – констатировали в сообщении.

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