Опера – на самоизоляции, драмтеатр – в репетициях: В Донецке рассказали о жизни театров в карантине

В неподконтрольном украинской власти Донецке театры для зрителей закрыты на карантин. При этом труппы продолжают работу. Об этом сообщает местная газета.

Так, в Донецком музыкально-драматическом театре готовят новую постановку. «Сцена сейчас свободна и можно сразу ставить спектакль, минуя репетиционный зал. Так что у меня нет свободного времени», – говорит заместитель генерального директора драмтеатра Василий Маслий.

Василий Маслий

Актриса муздрамы Елена Перелыгина в новом спектакле не задействована, во время карантина она участвует в репетициях прежних пьес, посвящает время индивидуальным занятиям. У каждого есть загрузка. «Хотя я не задействована в новой постановке, но с удовольствием участвую в сьемках спектаклей в качестве зрителя для поддержки наших ребят, которым не очень легко работать на камеру. Хожу на уроки вокала, участвую в видеопроектах, которые инициирует театр. Сейчас с библиотекой имени Крупской запускается интересный видеопроект с рабочим названием "Читаем любимые книги с актерами"», – рассказала она.

Елена Перелыгина

Спектакли отменены и в «Донбасс Опере». Но сотрудники продолжают приходить на работу, посещают уроки и спевки, репетиции.

Солист «Донбасс Оперы» Владислав Лысак в середине марта вернулся с гастролей по Испании, поэтому с 15 по 31 число соблюдал режим самоизоляции. Отметил, что никаких сложностей, связанных с двухнедельным пребыванием в квартире, у него не возникало. «Я решал бытовые проблемы, много спал, отдыхал. Смог послушать много хорошей музыки. И, конечно же, я учил дома партию Фальстафа из одноименной оперы Верди. Премьера этой грандиозной постановки перенесена из-за угрозы эпидемии коронавируса. Но не отменена», – пояснил певец.

В конце марта Лысак узнал результаты своего тестирования на коронавирус – ему удалось избежать заражения коронавирусом. «К счастью, у меня не появилось ни температуры, ни других симптомов болезни. Я вернулся в театр», – сказал он.

Лысак рассказал, что в здании «Донбасс Оперы» соблюдается санитарный режим, проводится дезинфекция помещений, сотрудники держат социальную дистанцию и носят маски. «Мы не снимаем маски даже при пении, хоть это и непросто», – уточнил он.

Владислав Лысак

Донецкая филармония тоже закрыта для зрителей.

«Сложившаяся ситуация огорчает весь коллектив филармонии. Нам пришлось отменить проведение большого фестиваля музыкального искусства "Благовест" с участием десятка российских музыкантов. Перенесены концертные программы, на многие из которых билеты были проданы еще в феврале», – говорит гендиректор филармонии Александр Парецкий.

Артисты и коллективы продолжают репетиции и организовывают онлайн-показы. «Закрытый центральный вход в филармонию совсем не означает, что в учреждении приостановлена работа. Мы первыми среди театрально-зрелищных учреждений Донбасса начали радовать преданных слушателей оnline-показами наших постановок. С 29 марта состоялось уже 10 концертов в режиме онлайн с трансляцией на интернет-ресурсах», – рассказал Парецкий.

Многие артисты и руководители коллективов временное уменьшение интенсивности работы используют для создания новых программ, написания аранжировок и оркестровок, проработки материала планируемых к постановке концертов. «Парадокс, но нынче сцена большого зала занята ничуть не меньше, чем до введения запрета на проведение театрально-зрелищных мероприятий», – отметил руководитель филармонии.