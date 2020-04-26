В Славянске сегодня горел Центр культуры (Фото)

Сегодня, 26 апреля, в Славянске (Донецкая обл.) произошел пожар в городском Центре культуры и природы. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Отмечается, что сообщение о пожаре в диспетчерскую службу поступило в 10:09

«По прибытию к месту вызова было обнаружено открытое горение внутри здания и кровли Центра культуры. Приблизительная площадь пожара составляет 700 кв. м», – сообщили спасатели.

На месте происшествия создан оперативный штаб ликвидации пожара. Информации о погибших и пострадавших в Главное управление ГСЧС не поступало.

От ГСЧС для тушения пожара привлекается 34 человека личного состава и 8 единиц техники.