На Донетчине три новых случая коронавируса, – ДонОГА

В Донецкой области подтвердились еще 3 случая заболевания COVID-19, из ранее заболевших 1 пациент выздоровел. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи подтвердились у жительниц Покровска и Константиновки, а также у жителя города Николаевка. «Они все вернулись из России. Все придерживались условий самоизоляции. У них были взяты образцы биоматериалов для ПЦР-исследования (на основе полимеразных цепных реакций, – ред.), которые и подтвердили наличие у них COVID-19. Состояние у всех заболевших удовлетворительное. Через неделю им сделают повторное тестирование», – сказал Педенко.

Он уточнил, что заболевание у данных троих жителей проходило без симптомов. «Причем, парень [из Николаевки] приехал из России с отцом, у отца был отрицательный результат на COVID-19», – добавил Педенко.

Из иных больных, которые проходят лечение, вчера у одного пациента получен негативный результат ПЦР-теста.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Донецкой области зафиксировано 55 случаев COVID-19, из них 1 пациент скончался (Дружковка), 11 человек выздоровели.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Луганской области COVID-19 подтвержден в 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).