Школы, детсады, вузы: Все учебные учреждения Донетчины будут закрыты до конца учебного года

Даже если всеукраинский карантин завершится 11 мая, все учебные заведения Донецкой области все равно останутся на дистанционном режиме работы до конца нынешнего учебного года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, сообщила директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

«С 12 марта все учебные заведения в Донецкой области работают в дистанционном режиме. На сегодняшний день мы имеем уже эффективный опыт дошкольных учебных заведений, которые также создали онлайн-советы для родителей, разработали ряд образовательных онлайн-занятий. Активно работают учреждения внешкольного образования – свои ролики они публикуют на своих сайтах и на сайте Донецкой облгосадминистрации», – рассказала Сидашева.

Она отметила, что до конца учебного года все учебные учреждения региона продолжат работать дистанционно, даже несмотря на то, что сейчас карантин продлен лишь до 11 мая.

Что касается последнего дня занятий, то каждое учебное заведение определило его самостоятельно. «Каждое учебное заведение разрабатывало свою структуру учебного года, и по каждому учреждению уже есть дата окончания этого учебного года. Такие решения принимались педагогическими советами», – сообщила Сидашева.