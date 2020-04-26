Карантин: В ДонОГА рассказали, как школьникам будут выставлять итоговые оценки и выдавать аттестаты

Если выпускник 9-го класса планирует продолжить обучение в школе, лицее, то на период карантина он получит скан-версию свидетельства о получении базового среднего образования. Если он будет поступать в иное учебное заведение – тогда необходимо будет получить оригинал аттестата. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, сообщила директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Сейчас школы разрабатывают варианты проведения в режиме онлайн итоговых контрольных работ, тестирования и опросов. «Для того, чтобы можно было выставить итоговые оценки за второй семестр и годовую оценку. В семестровых оценках будут учтены показатели до 12 марта (до начала карантина, – ред.), и те оценки, которые школьники получили во время дистанционного обучения. Мы призываем всех учителей подойти к этому моменту толерантно, чтобы оценка была выставлена в пользу каждого ученика», – сказала директор Департамента образования.

При этом для учащихся 4 и 9 классов государственная итоговая аттестация отменена. «Им будут выставлены годовые оценки по результатам данного учебного года», – продолжила Сидашева.

Всем ученикам 9 класса до 15 июня будут выданы свидетельства о получении базового среднего образования. «Если ребенок не будет поступать в иные учебные заведения, то эти свидетельства будут высланы в отсканированном варианте. Если ребенок намерен поступать в иные учреждения, то нужно будет разработать график по получению оригинала документа», – констатировала чиновник.

Напомним, что Татьяна Сидашева также сообщила, что все учебные учреждения Донетчины будут работать дистанционно до конца учебного года. Даже если всеукраинский карантин завершится 11 мая.