Донетчина: Проведение выпускных вечеров в школах зависит от ряда факторов

Разрешат ли проведение выпускных вечеров в школе – будет зависеть от ситуацией с пандемией коронавируса, а также от того, когда пройдет Внешнее независимое оценивание (ВНО). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, рассказала директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

«На сегодняшний день проводить выпускные вечера нам не рекомендовано. Но будут смотреть по дальнейшей ситуации», – сказала она.

Сидашева акцентировала, что дата выпускных вечеров для 11-х классов напрямую зависит от Внешнего независимого оценивания (ВНО). «Выпускные могут проводиться после проведения ВНО и получения их результатов, на основании которых будут выданы свидетельства о полном общем среднем образовании (аттестаты)», – пояснила она.

«Сегодня рассматривается два варианта проведения ВНО. Первый вариант – основная сессия пройдет с 25 июня по 11 июля, и результаты мы будем иметь до 31 июля. Это будет одна ситуация, и тогда будем смотреть – проводить или не проводить выпускные вечера. Если ситуация по коронавирусу не улучшится, то второй вариант – ВНО будет проводиться аж с 17 августа по 4 сентября, результаты будут получены до 17 сентября. И это будет иная ситуация для выпускных», – пояснила Сидашева.

Она подчеркнула, что будут созданы все условия для проведения ВНО. «И все вузы ждут выпускников 11 классов для поступления», – резюмировала директор Департамента образования.

Напомним, что Татьяна Сидашева также сообщила, что все учебные учреждения Донетчины будут работать дистанционно до конца учебного года. Даже если всеукраинский карантин завершится 11 мая. А также рассказала, как в школах будут выставляться итоговые оценки за год, и какие аттестаты получат выпускники 9-х классов.