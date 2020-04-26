Карантин: Как выпускники с неподконтрольного Донбасса могут участвовать в ВНО и получить аттестаты

Выпускники школ с неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса смогут получить оригиналы свидетельств об образовании (аттестаты) после открытия для пересечения КПВВ на линии разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, сообщила директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Она констатировала, что дети с неподконтрольного Донбасса уже зарегистрировались на сессии Внешнего независимого оценивания (ВНО). «Что касается ВНО – есть основная сессия, есть дополнительная, на которых эти дети смогут присутствовать, они регистрировались на эти сессии», – сказала Сидашева.

Но есть случаи, когда дети с неподконтрольной территории регистрировались именно на дополнительную сессию, т.к. она проходит позже основной. Но сейчас период проведения ВНО предварительно перенесен на июнь-июль, поэтому и многие хотели бы перерегистрироваться на основную сессию. «На сегодняшний день не предусмотрен механизм перерегистрации с дополнительной на основную сессию. Если ситуация с коронавирусом изменится, в частности в Донецкой области, то мы сможем выходить с предложениями, чтобы можно было объединить основную и дополнительную сессии ВНО. Но на сегодняшний день такого решения нет», – констатировали Сидашева.

Получить же оригиналы аттестатов выпускники неподконтрольного Донбасса, которые дистанционно обучались в украинских школах, смогут в любое удобное время, когда для пересечения откроются КПВВ на линии разграничения. «Они смогут обратиться в учреждение образования и получить документ об образовании, советы и консультации. Механизм получения документов будет тем же, как и в предыдущие годы», – пояснила директор Департамента образования.

Сидашева напомнила, что с 4 июня начинают работу образовательные центры «Донбасс–Украина», которые содействуют абитуриентам из неподконтрольного Донбасса при вступлении в украинские вузы. «Будут созданы все возможности поступить в украинские вузы», – заверила она.

Напомним, что Татьяна Сидашева также сообщила, что все учебные учреждения Донетчины будут работать дистанционно до конца учебного года. Даже если всеукраинский карантин завершится 11 мая. А также рассказала, как в школах будут выставляться итоговые оценки за год, и какие аттестаты получат выпускники 9-х классов. А также, какие есть варианты по проведению выпускных вечеров в школах.