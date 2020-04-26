Коронавирус: В ДонОГА пояснили, когда делается экспресс-тест, а когда – ПЦР-тест

В Донецкой области на самоизоляции сейчас находятся около 600 человек, которые вернулись из-за границы. Спустя неделю самоизоляции они проходят ПЦР-тестирование. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Госпогранслужба Украины предоставляет списки людей, которые возвращаются из-за границы, в Донецкий областной лабораторный центр, который в свою очередь передает информацию в центры первичной медико-санитарной помощи. «При центрах первичной медико-санитарной помощи созданы мобильные бригады (51 в Донецкой области), они выезжают, уточняют состояние человека, берут дополнительную информацию», – сказал чиновник.

«У вернувшихся из-за границы через неделю их самоизоляции берут мазки для ПЦР-исследования, если результат отрицательный – через неделю берут повторный анализ, если и он отрицательный, то человек может прекратить самоизоляцию», – дополнил Александр Педенко.

Он отметил, что в Донецкой области в достаточном количестве как экспресс-тестов на коронавирус, так и ПЦР-тест (на основе полимеразных цепных реакций). «Экспресс-тест должны сделать или дома, или при госпитализации человека с любым заболеванием верхних дыхательных путей – чтобы понимать: есть или нет угрозы заражения COVID-19. ПЦР-тест проводится всем, у кого позитивный экспресс-тест, всем поступающим в больницы с диагнозом пневмания, а также всем, кто возвращается из стран, в которых есть очаги коронавирусной инфекции», – пояснил Педенко.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 55 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 11 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).