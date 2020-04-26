Кто может быть уволен: В Донецкой области 19% учителей – пенсионеры

В учебных учреждениях общего среднего образования в Донецкой области сейчас работают 2 465 учителей-пенсионеров. Это 19,4% от общего количества педагогов. Согласно законодательству, с 1 июля они должны заключить новый трудовой договор сроком на 1 год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, сообщила директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Она напомнила, что 16 января бы принят закон Украины «О полном среднем образовании», которым с 1 июля 2020 года прекращается действие бессрочного трудового договора с педагогическими работниками государственных и коммунальных учебных учреждений общего среднего образования, которым выплачивается пенсия по возрасту. «Такие трудовые договоры должны быть приостановлены до 1 июля 2020 года с одновременным заключением с ними договоров сроком на 1 год», – сказала Сидашева.

Она добавила, что данная ситуация касается и директоров учебных заведений, которые имеют пенсионный возраст. «Таких директоров у нас 139 человек», – уточнила чиновница.

Сидашева подчеркнула, что педагоги-пенсионеры не увольняются, а с ними просто заключается новый договор сроком на 1 год. «По истечению года данный договор при необходимости будет продлен», – заверила директор Департамента образования.

При этом, если сотрудник отказывается заключать такой договор, тогда он будет уволен. «Это согласно закону», – констатировала она.