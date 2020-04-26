В «ДНР»: В Донецке еще раз попробуют запустить первый «республиканский» трамвай

В неподконтрольном украинской власти Донецке до сих пор не ввели в эксплуатацию единственный собранный в «республике» трамвай.

При этом трамвай «Татра Т3» ДТ-1 ДОН, который назвали «Я – донецкий!», его 21 августа 2018 года был представлен общественности.

Как сообщает «минпромторг ДНР», на сегодняшний день готова документация для приемки трамвая в эксплуатацию, но трамвай так и не прошел контрольные ходовые испытания.

Отмечается, что проводить данные испытания должна была специализированная организация Российской Федерации, с ней уже заключен договор. Однако в связи пандемией коронавируса ее сотрудники пока не могут провести эти мероприятия.

«После нормализации эпидемиологической ситуации необходимые контрольные ходовые испытания будут незамедлительно проведены», – заверяют «министерстве».

Также в «минпромторге» рассказали, что номинальная вместимость вагона «Я – Донецкий!» составляет 93 человека, максимальная – 130 человек, пассажирских кресел – 34.

«Планируется, что трамвайный вагон "Татра ТЗ" ДТ-1 ДОН будет более энергосберегающим по сравнению с курсирующими в республике чешскими трамваями "Tatra ТЗ", однако фактически установить данное преимущество можно будет только после проведения соответствующих испытаний российскими специалистами», – отметили в «ведомстве».

Как сообщалось ранее, «правительство ДНР» во главе с тогдашним «главой республики» Александром Захарченко с конца 2017 года «пиарилось» сначала на анонсировании трамвайного производства, с февраля 2018 года – на начале сборки первого трамвая, а с августа – на его выпуске. Так, трамвай «республиканского» производства под названием «Я – Донецкий» был представлен 21 августа. Заявлялось, что вагон оборудован согласно современным стандартам, в частности, в нем есть беспроводной интернет. После обкатки по городу в трамвае выявили ряд недоработок, и он так и не вышел на линии города.