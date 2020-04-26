Резали вены и баррикадировались: В СИЗО Черновцов заключенные устроили бунт из-за COVID-19 (Фото)

В СИЗО города Черновцы заключенные устроили бунт из-за прибытия заключенного с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 26 апреля, в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Отмечается, что бунт произошел в ночь на 25 апреля.

«Около 23 часов 24 апреля заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом – коронавирусная болезнь COVID-19. По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались», – написала Денисова.

25 апреля в 6:00 утра личный состав СИЗО был собран по тревоге. В 8:00, при смене дежурства, заключенные из 3-х камер сопротивлялись при вхождении в помещения для проведения проверки.

«Из-за этого к 7-ми заключенным была применена физическая сила, а одному из них – специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО», – рассказала Денисова.

Сейчас в учреждении проводится служебная проверка. Проинформированы правоохранительные органы.

«Больной коронавирусной болезнью COVID-19 в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением / заболеванием на коронавирус. Состояние его здоровья удовлетворительное», – заключила омбудсмен.