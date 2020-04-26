В Донецке рассказали, почему «центральный» Ленин смотрит на юг (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Донецке сейчас только один памятник Ленину стоит на учете – монумент на центральной площади. Об этом местной газете рассказала «начальник управления культуры» в «администрации Донецка» Алена Элиосидзе.

Данный монумент был установлен в 1967 году, его автор – киевский скульптор Эдвард Кунцевич.

Отлитая из бронзы скульптура высотою в 7,5 метров стоит на постаменте из гранита. Вместе скульптура и постамент имеют высоту 13,5 метров. Рядом с памятником Ленина находится сделанный из нержавеющей стали трехгранный пилон высотой 42 метра. На пилоне размещена цитата Ленина: «Донбасс – это не случайный район, а это район, без которого социалистическое строительство останется простым добрым пожеланием».

Расположение памятника выбиралось с оглядкой на идеологические факторы. Он не должен был располагаться так, чтобы быть обращенным спиной к Макеевке (на восток), к зданию Министерства угольной промышленности (на юг) и к зданию областного комитета партии (на запад), поэтому скульптура расположена лицом к югу, а спиной к северу.

Все остальные памятники Ленину в Донецке (в основном, установленные возле районных дворцов культуры, шахт и школ) были сняты с учета, в основном, в 1992 – 2008 годах. Большинство из них находится в удовлетворительном состоянии, но есть и такие памятники Ленину, которые нуждаются в реставрации (один – в Киевском районе рядом с заводом «Точмаш»; три – в Кировском районе в районах шахт «Лидиевка» и 17/17-бис, а также в парке по ул. К. Маркса, 8; один – в Ленинском районе на Боссе; два – в Петровском районе возле шахт «Петровская» и № 29).

В самом ужасном состоянии был памятник Ленину, который стоял перед зданием бывшего Дворца культуры им. Горького, (Пролетарский район). «В последние годы объект находился в крайне неудовлетворительном состоянии, поэтому был произведен его демонтаж, а на постаменте установлена информационная табличка с соответствующей надписью. Сейчас составляется смета расходов и планируется проведение ремонтно-восстановительных работ. Но начать их можно будет только при условии определения источника финансирования», – сказала Элиосидзе.

Памятник Ленину возле ДК им. Горлького / Фото из соцсетей

Все ранее имевшиеся в регионе памятники Ленину были уничтожены в период Второй мировой войны. В послевоенные годы в Донецке было 26 изваяний вождя мирового пролетариата, а во всей Донецкой области – 164.