В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Киево-Печерской лавре (УПЦ Московского патриархата), закрытой на карантин, заразились коронавирусом около 150 – 200 человек, в том числе настоятель. Об этом российскому изданию «РБК» сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

Он отметил, что в Киево-Печерской лавре коронавирус подтвержден у всех священников. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. Всего это около 150 – 200 человек.

По словам митрополита, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек.

Карантин в лавре действует уже три недели – его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева (именно туда привозят большую часть пациентов, больных коронавирусом) был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. Сейчас его уже выписали из больницы, он здоров.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 11 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).