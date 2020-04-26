Поступил ургентный больной: В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков одной больницы

За предыдущие сутки, 25 апреля, подтверждены 19 случаев заражения коронавирусом у 19 медработников Мариуполя. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, сообщил директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник.

Все заразившиеся – сотрудники областной больницы интенсивного лечения, которая не была предназначена для приема больных COVID-19. «То, что произошло, это, к сожалению, жизненная ситуация. Поступил ургентный (неотложный, – ред.) больной, который не имел подтвержденного заболевания COVID-19. Никто не застрахован в этой ситуации от заражения… Сама областная больница не была предусмотрена для поступления больных с COVID-19», – сказал Колесник.

Данный пациент был прооперирован. «И только на третий день после операции у него повысилась температура. И так как все больные с пневмонией подлежат проверке, провели его тестирование. После того, как выявили у него заражение, мы проверили пациентов и сотрудников отделений больницы, в которых он находился», – добавил глава Департамента.

При этом экспресс-тестирование данных 19 медиков показало отрицательный результат. Коронавирус был подтвержден только путем ПЦР-тестирования (на основе полимеразных цепных реакций). «Поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем тотальную проверку всех сотрудников и пациентов данной больницы на ПЦР-тест. К сожалению, быстрый тест проявляется только тогда, когда человек болеет от 5-7 дней», – добавил Колесник.

Он уточнил, что у всех медработников легкая степень заражения, без клинических проявлений болезни. «Поэтому частично они находятся на самоизоляции дома. И часть врачей и медсестер остались на карантине в условиях отделения больницы», – сказал чиновник.

По его словам, больница полностью обеспечена средствами защиты.

В связи со сложившейся ситуацией в областной больнице интенсивного лечения, неотложных больных временно будут принимать иные клиники Мариуполя. «Кроме нейрохирургии, потому что она единственная в регионе», – уточнил Колесник.

Итого, с начала пандемии в Донецкой области коронавирусом заразились 27 медработников, двое из их уже выздоровели.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 11 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).