В «ДНР» рассказали о мужчинах, которые умерли от COVID-19

В «ДНР» скончались два человека, зараженных COVID-19. По одному случаю коронавирус подтвердился после смерти пациента. Об этом сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

Первый летальный случай зафиксирован 22 апреля. Это мужчина 60-ти лет, который в тяжелом состоянии был госпитализирован 17 апреля. «Он поступил с диагнозом негоспитальная пневмония. При жизни у него был взят тест, который показал наличие коронавирусной инфекции. К сожалению, болезнь развивалась очень прогрессивно, и 22 апреля этот человек умер», – сказала Долгошапко.

Она отметила, что данный мужчина заразился COVID-19 от человека, который вернулся из-за рубежа.

Второй летальный случай произошел 23 апреля. У 81-летнего мужчины коронавирус был выявлен посмертно. «Это мужчина 81 года с большой соматической патологией, с хроническим абструктивным заболеванием легких, с ишемической болезнью сердца, гипертонией 2-й степени. Мы сейчас всех больных с негоспитальной пневмонией обследуем на коронавирусную инфекцию, включая и посмертные ситуации. Вот у него коронавирус был выявлен посмертно, COVID-19 был подтвержден лабораторно», – рассказала «министр»

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 11 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube