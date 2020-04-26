В «ДНР»: В «минздраве» сообщили, в каких городах больше всего зараженных коронавирусом

В «ДНР» наибольшее число зараженных COVID-19 приходится на Донецк и Макеевку. Об этом сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

Она не назвала число заразившихся, отметив, что даже не видит смысла говорить на своих брифингах о городах, в которых зарегистрирован COVID-19. «Я считаю, что в этом нет никакой необходимости. Но у нас в министерстве здравоохранения есть раскладка по городам и районам, мы это отслеживаем. Если нашим гражданам будет интересно, мы можем ее опубликовать. Но, с моей точки зрения, эта информация в себе не несет никакой смысловой нагрузки», – считает «министр».

При этом она признала, что случаи заражения есть в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево и в других городах и районах. «Больше всего случаев в Донецке и Макеевке. Потому что это самые большие города в Донецкой народной республике», – сказала Долгошапко.

При этом в закрытом с 10 апреля на карантин пгт Новый Свет нет ни одного случая заражения COVID-19. «Министр» пояснила, что населенный пункт была закрыт для въезда-выезда из-за находящегося на его территории стратегического объекта «ДНР» – Старобешевской ТЭС.

С 27 апреля на карантин закрывают Новоазовский район, здесь тоже пока нет случаев заражения коронавирусом. «Приближается лето, пора отпусков. И поселок Седово – это единственное морское место отдыха наших граждан. И, конечно, все будут стремиться туда попасть. В Новоазовском районе нет пока случаев коронавирусной инфекции. Ограничения вводятся с целью предупреждения, чтобы не допустить появления этих случаев», – отметила Долгошапко.

«Пока у нас нет причин закрывать иные города и районы», – добавила она.

Также она уточнила, что из последних 5-ти заболевших человек – 3 человека контактировали с ранее инфицированными коронавирусом. «А два человека – это сотрудники таможни, которые первыми сталкиваются с пересекающими границу людьми. И сотрудники таможенной службы не знают, кто из пересекающих границу здоров, а кто может быть болен. У них болезнь протекает в легкой форме, сотрудники получают лечение в условиях стационара», – сообщила Долгошапко.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 11 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube