В «ДНР» показали процесс производства памятных монет (Фото)

В «ДНР» готовят серию монет – памятных знаков. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

«К 75-летию великой Победы в республике готовится серия памятных знаков, посвященных городам-героям и великим командирам. Выпускаются сувенирные монеты в Донецком институте цветных металлов по заказу центрального республиканского банка», – сообщают в «ДНР».

Сотрудники института из чистых металлов готовят сплавы. Алюминиевая бронза с различными добавками плавится в печи при температуре 1200 градусов. Количество нужных элементов для каждого сплава в точности рассчитывается.

Специалисты рассказывают, что для изготовления монет используется алюминиевая бронза с «секретными добавками», а также описывают весь процесс.

Раскаленный металл заливается в форму, где находится до полного застывания. Из одного слитка бронзы получается около 40 монет.

Далее слитки-заготовки направляют в лабораторию пластической деформации, где каждый подвергают механической обработке – фрезеровке. Потом детали попадают в прокатный стан, где их выкатывают до нужной толщины. И получившаяся пластина готова к нарезке.

Пластина попадает в высечной штамп, где происходит высечка. Отходы возвращаются обратно в плавку.

Изделию, которое уже имеет форму, сперва на станке, а затем вручную придают идеальную гладкость. Для полировки требуется 4-5 этапов, и так как машина в институте всего одна, сотрудники завершают полировку руками. В процессе производится также отбраковка.

Отполированные монеты отправляются в печь на обжиг. И после этого можно начать нанесение эскиза изображения. Для изготовления рисунка на монетах используются специальные штампы.

Рисунок на монете подлежит покраске. Специалисты выполняют покраску вручную – специальными художественными эмалями.

На завершающих этапах изображению придается объем с помощью линзы, и монету отправляют на лазерную гравировку. В конце знак упаковывают в капсулу.

В целом, чтобы изготовить один памятный знак, нужно провести до 11 различных операций.

В 1 квартале вышла первая часть запланированной серии о городах – из 7 монет. Во 2 квартале планируют выпустить еще 7 монет. Есть и другая серия, которую в «республике» посвятили героям СССР. Ее уже продают в «центральном республиканском банке».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube