«Альтернативы у нас нет»: В «ДНР» сообщили, когда закончат учебный год

В «ДНР» в школах учебный год 2019-2020 закончится в конце мая. Об этом заявил «министр образования и науки ДНР» Михаил Кушаков, передают местные интернет-ресурсы.

«Мы закончим этот год в общеобразовательных школах в конце мая. Государственная итоговая аттестация состоится, так как альтернативы у нас нет», – сообщил «министр».

Кушаков добавил, что итоговую аттестацию проведут в сроки, когда будет соблюден режим повышенной безопасности. Также в «республике» заявили, что «Единый государственный экзамен в РФ тоже состоится; график ГИА не будет совпадать с датами проведения ЕГЭ в РФ».

Напомним, выпускники школ с неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса смогут получить оригиналы свидетельств об образовании (аттестаты) после открытия для пересечения КПВВ на линии разграничения.

Ранее сообщалось, что с 4 июня начинают работу образовательные центры «Донбасс–Украина», которые содействуют абитуриентам из неподконтрольного Донбасса при вступлении в украинские вузы.

Напомним, все учебные учреждения Донетчины будут работать дистанционно до конца учебного года. Даже если всеукраинский карантин завершится 11 мая. Директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева рассказала, как в школах будут выставляться итоговые оценки за год, и какие аттестаты получат выпускники 9-х классов. А также, какие есть варианты по проведению выпускных вечеров в школах.