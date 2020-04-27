Сводка из зоны ООС за 26 апреля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

у Лебединского – используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

у Широкино – из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Богдановки – из миномета калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Старогнатовки – из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы:

неподалеку Новотошковского – из минометов калибром 82 мм;

близ населенного пункта хутор Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Крымского – из артиллерии калибром 152 мм.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции у Катериновки.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 88 единиц. Применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам подверглись район поселка Жабичево на донецком направлении, район поселка шахты им. Гагарина на горловском направлении, а также окрестности Докучаевска и села Петровское на мариупольском направлении».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.