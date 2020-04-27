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Глава Меджлиса призвал обсудить в Нормандском формате ситуацию в Крыму

27.04.20 08:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал участников видеоконференции в Нормандском формате на уровне глав МИД, запланированной на 30 апреля, обсудить ситуацию с правами человека в аннексированном Крыму. Об этом Чубаров написал в своем Facebook.

«В условиях репрессий, усиливающихся по отношению к крымским татарам и этническим украинцам во временно оккупированном Россией Крыму, категорических отказов российских оккупантов в освобождении крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей Российской Федерации о том, что, мол, "вопрос о принадлежности Крыма закрыт", призываем участников видеоконференции "нормандского формата" на уровне министров, запланированной на 30 апреля 2020 года, обсудить ситуацию с правами человека и положением крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму», – написал Чубаров.

Рефат Чубаров также призвал международное сообщество «к дальнейшему усилению санкций в отношении России до восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и прилегающими к нему водами Черного и Азовского морей».

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