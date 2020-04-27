Ляшко рассказал, при каких условиях Украина сможет «перескочить» несколько этапов карантина

В случае стремительного снижения заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап», – сказал Ляшко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.