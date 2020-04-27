Это не тест на беременность: В «ДНР» рассказали, как проверяют на коронавирус

В «ДНР» в лаборатории тест на коронавирус COVID-19 делают от 6-ти до 8-ми часов, все это время врач в защитном костюме не покидает лабораторное помещение. Об этом сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

По ее словам, тесты в «республике» есть, и в достаточном количестве, но тестирование проводят «не всем подряд». «Делаем их только по показаниям. И людям, как мы говорим, с анамнезом – то есть какими-то в их жизни моментами, связанными со странами, где очень широко распространена коронавирусная инфекция», – сообщила Долгошапко.

Она привела в пример ситуацию, когда 62-летний мужчина приехал с подконтрольной украинским властям территории и якобы «привез коронавирусную инфекцию». В таких случаях, уверяет «министр», делаются тесты для родственников. Если болезнь была выявлена в больнице, то и для медперсонала.

В «ДНР» 16 человек из числа заболевших коронавирусом, как уверяет Долгошапко, это те, кто приехали. А 60 – это люди из их ближайшего окружения.

«Министр» сообщила, что многие люди звонят на «горячую линию» и требуют, чтобы их обследовали на наличие коронавируса.

Также она рассказала, сколько времени занимает тестирование. «Чтобы люди понимали, как у нас проводится тестирование на коронавирусную инфекцию. Это процесс не сиюминутный. Тест на коронавирус – это не тест на беременность», – сказала Долгошапко.

По словам «министра», врач, проводящий тестирование, надевает защитный костюм, респиратор, очки и заходит в лабораторию. Там взятый у обследуемого смыв из носоглотки переливается из пробирки в другие определенные пробирки, в которые затем добавляются реагенты. «Все это ставится в прибор, и врач не выходит из этой лаборатории, пока прибор не досчитает и не нарисует эту самую кривую, по которой мы можем сказать, что у человека есть коронавирусная инфекция. Это занимает от 6 до 8 часов. То есть 6-8 часов доктор в этом всем одеянии работает в лаборатории», – сообщила Долгошапко.

Поэтому, уверяет она, нет необходимости делать тесты всем подряд. «Самое главное, не пропустить заболевших и круг их общения, чтобы ограничить и не допустить распространения инфекции. Если мы сейчас всем желающим начнем делать тесты, то можем упустить тех людей, которые действительно больны», – утверждает «министр».

Напомним, в «минздраве ДНР» сообщили, в каких городах больше всего зараженных коронавирусом. Также в «ДНР» рассказали о мужчинах, которые умерли от COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 11 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube