Потерять работу могут 20% трудоспособного населения Украины, – эксперты

Эксперты в Украине высказываются по поводу увеличения количество не трудоустроенных. И даже сделали прогнозы по поводу развития ситуации, пишет «Сегодня».

Самый жесткий прогноз у вице-президента по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктора Скаршевского: по его словам, незанятых может стать за квартал почти вдвое больше, чем сейчас – до 15%.

«Вследствие тотального карантина, миллионы людей потеряли источник дохода. Порядка 700 тыс. предпринимателей, которые давали работу 4 млн украинцев, приостановили деятельность. Несколько сотен тысяч заробитчан вернулись в Украину и как минимум до сентября, а то и до конца года не смогут выехать на заработки. Если карантин продлится до июня, то безработица может увеличиться в два раза, до 3-4 млн человек или 15-20% от трудоспособного населения», – говорит Скаршевский.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин также говорит, что безработица будет расти, достигнув 11%.

«Усилят ее гастарбайтеры, вернувшиеся в Украину, а также сильный спад различных секторов экономики, пострадавших в период карантина, которые на начальном этапе не будут набирать людей. Спасением будет агрорынок, в котором сезонно вырастет спрос на рабочую силу, и государственные программы занятости», – анализирует Андрей Шевчишин.

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский надеются, что уровень безработицы сохранится в пределах 9%. Это чуть выше, чем по последним данным Госслужбы статистики – 8,7% трудоспособного населения.