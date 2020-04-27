В ВСУ за сутки зарегистрировали 6 новых случаев коронавируса

В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрированы 6 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в армии заболели 44 человека. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Украины.

«На 7:00 27 апреля в Вооруженных Силах Украины учтены 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая», – сообщили военные медики.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 361 человек. Изоляция в ближайшие 3-е суток заканчивается у 117 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 2-е больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона – 2 военнослужащих,), в Харьковской области – 4-ро военнослужащего лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – рассказали в Командовании Медицинских сил.