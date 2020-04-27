RU
Все новости

В Украине за сутки COVID-19 заболели 392 человека

27.04.20 10:12
Максим Степанов / Фото: скриншот видео
Максим Степанов / Фото: скриншот видео

В Украине за минувшие сутки, 26 апреля, коронавирусом заболели 392 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 392 человека. Из них 28 детей и 73 медицинских работника. Были госпитализированы 83 человека. Зафиксированы 11 летальных случаев. При этом хорошая новость – 24 пациента выздоровели», – сообщил Степанов.

Глава Минздрава констатировал, что за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 9009 человек. Из них 614 детей и 1749 медработников. Всего выздоровели 864 человека, зафиксировано 220 летальных случаев.

«Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 49, Закарпатской – 46, Черновицкой – 34 и городе Киеве – 32 случая», – сообщил Максим Степанов.

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 сегодня в Донецкой области зафиксированы 52 случая заболевания коронавирусом, в Луганской – 29 случаев.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк