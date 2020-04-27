В Украине за сутки COVID-19 заболели 392 человека

В Украине за минувшие сутки, 26 апреля, коронавирусом заболели 392 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 392 человека. Из них 28 детей и 73 медицинских работника. Были госпитализированы 83 человека. Зафиксированы 11 летальных случаев. При этом хорошая новость – 24 пациента выздоровели», – сообщил Степанов.

Глава Минздрава констатировал, что за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 9009 человек. Из них 614 детей и 1749 медработников. Всего выздоровели 864 человека, зафиксировано 220 летальных случаев.

«Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 49, Закарпатской – 46, Черновицкой – 34 и городе Киеве – 32 случая», – сообщил Максим Степанов.

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 сегодня в Донецкой области зафиксированы 52 случая заболевания коронавирусом, в Луганской – 29 случаев.