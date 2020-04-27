МОЗ планирует закупить в Госрезерв средства индивидуальной защиты, – Степанов

В Украине, кроме текущей закупки средств индивидуальной защиты, планируют провести дополнительную закупку в Госрезерв, на случай возможной в будущем пандемии или эпидемии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Кроме текущей закупки средств индивидуальной защиты, таких как костюмы биологической защиты, маски, респираторы – все то, что нужно нашим медицинским работникам – Министерство здравоохранения предложило и сейчас составляет соответствующий перечень и количество, которое нам необходимо, чтобы все эти вещи были закуплены в Государственный резерв. Мы все с вами помним, что на начало пандемии, на начало эпидемии мы столкнулись с тем, что их вообще не было. Они полностью отсутствовали в нашем Государственном резерве. Это та задача, которую в том числе поставил президент – чтоб страна была готова к такого плана вызовам. Чтобы у нас был определенный запас и чтобы, если в будущем, не дай Бог, снова произойдет такая же пандемия или эпидемия, чтобы, по крайней мере, наши медицинские работники сразу были обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты», – сообщил Степанов.