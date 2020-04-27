В Украине стало меньше официально зарегистрированных переселенцев

В Украине по состоянию на 24 апреля учтены 1 млн 446 тыс. 840 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине были учтены 1 млн 447 тыс. 25 переселенцев. Таким образом, за 3 недели число зарегистрированных ВПЛ уменьшилось на 185 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: