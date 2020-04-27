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В Донецке на горняка обрушилась глыба породы: Пострадавший в больнице

27.04.20 13:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке в шахте на горняка обрушилась порода, мужчина доставлен в больницу.

Как сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», 26 апреля на шахте им. Скочинского сотрудники «МЧС» оказали помощь горнорабочему 1976 года рождения, получившему травму в результате обрушения породы. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в лечебное учреждение.

На местных интернет-ресурсах уточняется, что «глыба породы примерно 1,5 м на 0,5 м ударила горнорабочего очистного забоя в правое бедро во время работы по перекреплению выработки». У пострадавшего диагностирован перелом, угрозы жизни нет.

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