В Донецке на горняка обрушилась глыба породы: Пострадавший в больнице

В неподконтрольном украинским властям Донецке в шахте на горняка обрушилась порода, мужчина доставлен в больницу.

Как сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», 26 апреля на шахте им. Скочинского сотрудники «МЧС» оказали помощь горнорабочему 1976 года рождения, получившему травму в результате обрушения породы. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в лечебное учреждение.

На местных интернет-ресурсах уточняется, что «глыба породы примерно 1,5 м на 0,5 м ударила горнорабочего очистного забоя в правое бедро во время работы по перекреплению выработки». У пострадавшего диагностирован перелом, угрозы жизни нет.