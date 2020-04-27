Коронавирус на Луганщине: В реанимации находится один человек (Карта)

На Луганщине подтверждены 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, 13 больных лечатся амбулаторно, 13 – в стационаре, в том числе 1 человек в реанимационном отделении. 3-е больных выздоровели.

«Больной из Северодонецка продолжает лечение клинических симптомов болезни. Всего за период с начала пандемии по области обработаны 158 подозрений. Возрастная структура заболевших: 0-14 лет – 1 человек; 15-17 лет – 1 человек; 18-29 лет – 4 человека; 30-49 лет – 12 человек; 50-65 лет – 4 человека, старше 65 лет – 7 человек», – сообщили в центре.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 26 апреля, коронавирусом заболели 392 человека. По состоянию на 9:00 сегодня в Донецкой области зафиксированы 52 случая заболевания коронавирусом, в Луганской – 29 случаев.