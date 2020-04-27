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Минздрав проверит качество закупаемых в регионах средств индивидуальной защиты, – Степанов

27.04.20 11:39
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Министерство здравоохранения Украины запросило у государственных администраций информацию о качестве и стандартах закупаемых ими средств индивидуальной защиты для медиков. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Минздрав контролирует этот процесс, что именно закупается, каким образом закупается. Для нас важно, чтобы те средства индивидуальной защиты, которые приобретаются, чтобы они соответствовали определенным стандартам. Проще говоря, чтобы они действительно защищали наших медработников... Сейчас мы начинаем определенную проверку того, что именно закупалось, какого качества все это покупалось. Минздрав еще на прошлой неделе разослал запросы в государственные администрации, чтобы нам сообщили и предоставили четкий ответ в разрезе региона, что закупалось, куда поставлялось и каким стандартам все это соответствовало. Потому что мы видим сейчас не единичные случаи, когда покупаются не средства индивидуальной защиты, не костюмы биологической защиты, а очень спокойно, например, закупается костюм маляра и это считается правильным. Последствия вы слышите от меня каждое утро, когда я называю количество заболевших медицинских работников», – сказал Степанов.

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