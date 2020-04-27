COVID-19: В «ДНР» опубликовали новые данные

В «ДНР» за минувшие сутки не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает «министерство здравоохранения ДНР».

«По состоянию на 10:30 27 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 78, за сутки – 0, летальных случаев – 2, выписаны с выздоровлением – 3», – уверяют в «ДНР».

Также сообщается, что находятся на лечении 73 человека, за последние сутки взяты под наблюдение 6 человек, все 6 госпитализированы. Всего в условиях стационарных отделений находятся 326 человек, 8032 человека находятся на самоизоляции на дому.

«Всего под наблюдением – 8358 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 66 человек», – утверждают в «республике».

Напомним, 26 апреля в «ДНР» сообщили о 2-х новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, всего в «республике» подтверждены 78 случаев заболевания коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 26 апреля, коронавирусом заболели 392 человека. По состоянию на 9:00 сегодня на подконтрольной украинским властям части Донецкой области зафиксированы 52 случая заболевания коронавирусом, на подконтрольной части Луганской области – 29 случаев.