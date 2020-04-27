Мошенники называются представителями энергокомпании, – пресс-служба Yasno

Жители Донетчины сообщают о звонках от работников якобы «энергетической компании», информирующих о долге за свет и предлагающих его оплатить «сотруднику», который подойдет к дому и заберет наличные. Электропоставщик Yasno призывает клиентов быть бдительными и ни в коем случае не передавать деньги посторонним людям. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба компании.

Во время карантина все коммунальные предприятия обращаются к клиентам с просьбой беречь себя и избегать посещения банков и почтовых отделений для оплаты услуг.

«Части клиентов трудно привыкнуть к новым условиям. В первую очередь, это пожилые люди, которые не пользуются интернетом и не могут самостоятельно оплачивать онлайн. Вероятно, это и дало мошенникам идею новой аферы, ведь звонили в основном людям старшего возраста. Призываю молодежь рассказать своим родителям, бабушкам, дедушкам о схеме мошенников и помогать рассчитываться онлайн», – говорит директор Yasno в Донецкой области Александр Северин.

Платить за свет безопасно и просто жители Донетчины могут:

в Личном кабинете YASNO;

через интернет-банкинг или платежные системы (IPay, PayHub, Portmone и др.)

через viber-счет, который направляется клиентам, не рассчитавшимся другим способом;

отсканировав QR-код с платежки за свет: после сканирования откроется страница сервиса PayHub с актуальными личными данными и суммой к оплате – останется только ввести данные платежной карты и нажать «Оплатить».

В Личном кабинете YASNO клиенты могут рассчитываться за электроэнергию, передавать показания, контролировать начисления, отслеживать историю платежей за себя и близких. Для этого нужно на главной странице выбрать меню «Работа с лицевыми счетами» в правом верхнем углу и нажать на кнопку «Добавить лицевой счет».

В компании также напомнили, что узнать сумму к оплате за свет можно не только в платежке, но и в Личном кабинете, на странице YASNO в Facebook, позвонив по телефонам (067/095) 65-26-000, (0629) 52-60-00, в счетах в Viber или SMS, через интернет-банкинг и платежные системы.