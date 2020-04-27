От «Космоса» до «Универсама»: Житель Горловки поделился новыми кадрами (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег показал 245-й квартал.

Олег продемонстрировал дворы от дома быта «Космос» и до трамвайного кольца – конечной остановки трамвая №7 в районе «Универсама».

Прохожие на улицах – преимущественно без масок, но это в основном взрослые. Детей очень мало, пустыми остаются и детские площадки.

Также он показал и рынок в районе «Универсама»: магазинчики и торговые точки продолжают работать, большинство продавцов – в масках, покупатели – в основном без масок.