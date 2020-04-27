В Мариуполе в СИЗО у четверых заключенных подозревают COVID-19

В СИЗО города Мариуполь 4-ро заключенных находятся в изолированных боксах под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло в Черновицком СИЗО, где заключенные выразили массовое недовольство из-за прибытия в СИЗО заключенного с подтвержденным диагнозом "коронавирусная болезнь COVID-19", поручила своим представителям выяснить, сколько человек прибыли за последние 2-е суток в другие СИЗО Украины и какой социально-психологический климат в этих учреждениях», – написала Денисова.

«По состоянию на утро 26 апреля в Западном, Восточном, Северном и Центральном регионах лица с подозрением / заболеванием коронавирусной болезнью в пенитенциарных учреждениях, а именно в СИЗО – отсутствуют. Все удерживаемые лица, прибывшие в следственные изоляторы, находятся на 14-дневной изоляции», – добавила она.

По данным Денисовой, в Мариупольском СИЗО 4 человека с подозрением на коронавирусную болезнь находятся в изоляционных боксах под наблюдением медиков. «В других СИЗО Донецкой и Луганской областей лица с подозрением или заболеванием COVID-19 отсутствуют», – отметила омбудсмен.

«Социально-психологический климат в СИЗО во всех регионах Украины – удовлетворительный. Эпидемическую ситуацию во всех пенитенциарных учреждениях держу на личном контроле», – сообщила Денисова.

Напомним, в СИЗО города Черновцы заключенные устроили бунт из-за прибытия заключенного с подтвержденным диагнозом COVID-19.