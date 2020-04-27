Кабмин выделил 6 миллиардов на выплату пособий по безработице

Правительство выделило для Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы 6 млрд грн. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, сельского хозяйства и торговли.

Соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании Кабмина. Также был утвержден порядок использования указанных средств.

Как отмечают в Минэкономики, выделенные средства будут направлены на выплаты:

пособия по безработице – 1,277 млрд грн. Сюда относится:

– повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн. до 1000 грн;

– выплата помощи уволенным по собственному желанию с 1-го дня, а не как было раньше, с 91-го дня;

– выплата всем безработным с 1-го дня регистрации, а не с 7-го, как было раньше;

пособия по частичной безработице – 4,723 млрд грн, в том числе выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату работникам, которым было сокращено рабочее время.

«Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая – это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места», – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.