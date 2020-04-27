ДТЭК ПЭС-Энергоуголь вынужден предупредить о частичном обесточивании шахты «Южнодонбасская-1» из-за нарушения договорных обязательств. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Оператор системы распределения ДТЭК ПЭС-Энергоуголь вынужден констатировать – государственное предприятие ШУ "Южнодонбасское-1" продолжает накапливать долги и нарушать договор о реструктуризации долга. Это угрожает возможности оператора системы распределения обеспечивать надежное электроснабжение региона в период карантина. В связи с этим оператор системы распределения вынужден сообщить о частичном обесточивании государственной шахты "Южнодонбасская-1", согласно Кодексу Систем, Распределение и ПРРЕЕ», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что согласно условиям постановления Кабинета Министров №255 от 2 апреля 2020 года, ограничение поставок электроэнергии состоится до технологического минимума, не предусматривает полного обесточивания электроустановок потребителя и оставляет возможность поддерживать жизнеобеспечения шахты.

В компании подчеркнули, что шахта неоднократно получала предупреждения об обесточивании за накопления задолженностей и нарушение договорных обязательств.

«В последний раз – 2 апреля. Оператор системы распределения, понимая социальную важность работы угольного предприятия, отменил отключения и подписал с руководством шахты договор об уплате мартовского платежа по графику реструктуризации долга частями в течение 3 последующих месяцев. Но шахта нарушает и эти договоренности. Сейчас задолженность госшахты составляет 5,2 млн грн», – проинформировали в пресс-службе.

В пресс-службе отмечают, что накопление и неуплата долгов клиентов напрямую влияет на возможность оператора системы распределения обеспечивать надежное электроснабжение 7 тыс. клиентов в регионе. Среди них – коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», поставляющее воду в 289 населенных пунктов, и критически важные объекты – больницы, в том числе Центральная городская больница г. Угледар.

«По условиям Нового рынка электроэнергии, ОСР должен закупать электроэнергию на условиях авансовых платежей, но из-за накопления долгов государственными шахтами не имеет возможности это делать. Кроме того, в период карантина у ОСР увеличились расходы на средства индивидуальной защиты персонала. Задолженности клиентов угрожают своевременной ликвидации аварий, выполнению ремонтных работ и в целом безопасности и надежности электроснабжения. Оператор системы распределения регулярно обращается в Министерство энергетики и защиты окружающей среды для поиска способа решения проблемы задолженностей шахт. Также письма с просьбой урегулировать ситуацию и взять на контроль выплаты по графику погашения долга были направлены в Кабинет министров, Донецкую областную государственную администрацию и СНБО. Последний раз – 25 марта», – говорится в сообщении пресс-службы.