В Донецке обсуждают опасную покупку в магазине (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка рассказал о неудачной и опасной покупке в супермаркете.

В частности, дончанин приобрел в супермаркете «Обжора» порцию винегрета, примерно в 300 г. Супермаркет, по его словам, находится на пр. Ленинском, недалеко от бывшего клуба «Гараж». «Ребята, не ходите и не берите там ничего!», – сказал мужчина.

Дончанин сообщил, что если б речь шла о прокисших или испорченных продуктах, он не стал бы ничего рассказывать в соцсети. «Попалось что-то на зуб, я это что-то раскусил. И сразу же выплюнул – а это кусок огроменнейший стекла. Начал дальше рыться в салате – а там стекла», – поделился житель Донецка.

Он предположил, что, когда салат был приготовлен, сотрудники супермаркета что-то разбили, осколки попали в емкость. Но еду не выбросили, а просто перемешали и поставили на витрину, в продажу.

«Это хорошо, что я его заметил. А не дай Бог бы проглотил, а не дай Бог – ребенок… Это просто ужас», – высказал возмущения дончанин.

Он уточнил, что чек выбросил и уже отъехал далеко, поэтому в магазин возвращаться не стал, а предупредил иных дончан через соцсети.

Данное сообщение вызвало широкий отклик в соцсетях. Люди массово пишут о том, что и в иных «Обжорах» бывают проблемы с продуктами. «Другие "Обжоры" на Мирном, Текстильщике не лучше, и цены дорогие… В "Обжоре" на бульваре всегда воняет возле молочки... В "Обжоре" можно только напитки брать», – пишут дончане.

Также многие разделяют возмущение. «Стекла в салате – это жесть, я в шоке… Какой ужас... Стекло, по ходу, от горлышка банки консервированного горошка», – пишут люди.

Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что не посещают данный магазин. «Поддержу антирекламу этого магазина, у нас то же самое: куры синие, колбаса зеленая, аквариум убрали, потому что рыба там завонялась. Люди пожаловались, что в кулинарии салаты продаются уже заправленные майонезом, это до военных действий еще было. Пару дней не положили майонез, потом опять то же самое... Давно уже не посещаю это заведение... Там и в довоенное время было такое. Нам как-то попались мухи в салате… Все плюют на свою работу и ответственности никакой», – рассказывают дончане.

«Хоть предупредить, чтобы другим не продали... Конечно, нужно было вернуться в магазин, но хоть так предупредить… Спасибо, что рассказал», – также пишут жители Донецка.