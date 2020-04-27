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Пострадали 5 человек: На Донетчине за неделю произошло больше 100 пожаров

27.04.20 13:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На прошлой неделе в результате пожаров на Донетчине пострадали 5 человек, в том числе двое детей. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

«В течение прошлой недели произошло 103 пожара, во время которых пострадали 5 человек, из них двое – дети. Также с начала года 7 человек погибли на водных объектах», – говорится в сообщении.

Кроме того, пиротехники ГУ ГСЧС ежедневно проводят работы по очистке территории Донецкой области от взрывоопасных предметов. Только за прошлую неделю было изъято и уничтожено 369 единиц боеприпасов, а также обследовано 93,93 га территорий.

Также отмечается, что в круглосуточном режиме спасатели обеспечивают работу пунктов оказания помощи на всех контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения.

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