В «Шахтере» рассказали о возможном снижении зарплат футболистов во время карантина

Во время простоя из-за пандемии коронавируса многие футбольные клубы идут на уменьшение выплат своим игрокам. Порой это происходит по инициативе футболистов, но чаще первый шаг делают функционеры, передает «Сегодня».

В частности, в Украине ФК «Динамо» договорился с игроками о сокращении зарплат на 50%.

А вот главный многолетний конкурент киевлян на внутренней арене, ФК «Шахтер», решил, что может обойтись без подобного шага.

На запрос журналистов о возможном уменьшении выплат из-за карантина в донецком клубе ответили: «На данный момент вопрос сокращения зарплат в "Шахтере" не рассматривается».